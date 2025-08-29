В центре Челябинска столкнулись автобус и иномарка

В Челябинске иномарка залезла под автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День , авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. Момент столкновения попал запись камеры уличного наблюдения.

На кадрах можно заметить, как автомобиль «Мазда» и пассажирский автобус поворачивают направо. При этом ехавшая слева от автобуса иномарка зачем пытается обгнать его в самый момент поворота и, оказавшись перед продолжающим движение автобусом, попадает под удар.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

