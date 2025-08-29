российское информационное агентство 18+

Проект реконструкции аэропорта Магнитогорска скорректируют. Потратить на это планируют больше 2 миллиардов рублей

По проекту реконструкции магнитогорского аэропорта объявили еще один аукцион.

Как передает корреспондент РИА «Новый День, о проведении конкурсных процедур объявило ФКУ «Ространсмодернизация». Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

На выполнение работ по корректировке объекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Магнитогорск, Челябинская область)» учреждение готово потратить более 2 миллиардов рублей. Прием заявок продлится до 15 сентября.

Напомним, изначально реконструкция аэродромного комплекса магнитогорского аэропорта была запланирована на 2022-2024 годы. На нее планировалось направить 5,77 миллиарда рублей.

Однако впоследствии сроки выполнения работ были сдвинуты. Масштабные работы по реконструкции стартовали в магнитогорском аэропорту в 2023 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

