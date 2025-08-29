На кладбище под Челябинском развернули торговлю местами на аллее для похорон участников СВО. Прокуратура начала проверку

С родных погибших участников СВО на кладбище в Сосновском районе требуют по 100 тысяч рублей за право на захоронение.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района начало проверку информации о взимании платы за захоронение на Преображенском кладбище.

Ранее вдова участника СВО из Челябинска рассказала, что планировала похоронить мужа на этом кладбище. Здесь организована «Аллея славы», получившая неофициальное название «Аллее ZOV», так как на ней хоронили участников СВО. Таково было желание супруга.

Однако, по словам челябинки, за место с нее потребовали 100 тысяч рублей. Когда женщина обратилась в Единый центр поддержки участников СВО, ей, как рассказала женщина, подтвердили, что за место на аллее придется выложить кругленькую сумму, так как бесплатные места там якобы закончились. А еще вдове объяснили, что ежегодно нужно будет платить по 4 тысячи рублей за обслуживание.

Это же, по словам вдовы, ей сообщили и в администрации ритуального учреждения.

В администрации Сосновского района настаивают, что сам участок для захоронения предоставляют бесплатно. Но уточняют, что квартал, где организована «Аллея славы», уже освоен, и захоронение можно провести на другом участке. При этом, хотя земельные участки бесплатны, деньги могут взять за услуги по планировке участка перед захоронением, копке могилы, благоустройству участка после захоронения и прочее.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», – заявили в областной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

