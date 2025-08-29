В Копейске автобусы изменят маршруты из-за Дня города

На время празднования Дня города в Копейске автобусы поменяют маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», завтра, 30 августа, в связи с празднованием Дня города и Дня шахтера с 16 часов до полуночи будет ограничено движение на нескольких участках магистральной сети Копейска:

проспект Славы от перекрестка с проспектом Победы до пересечения с переулком Свободы;

проспект Победы от перекрестка с проспектом Славы до дома по адресу проспект Победы, 20 (магазин «Полет»).

На время действия ограничений автобусы направят:

6, 12с, 16, 19, 28с, 217 в объезд по Коммунистическому проспекту: Автовокзал – проспект Победы – проспект Коммунистический – проспект Ильича – проспект Славы;

4, 26, 123, 172 в объезд проспекта Победы в прямом и обратном направлениях: Автовокзал – Сутягина – Лихачёва – 4-й Пятилетки – Фруктовая;

18к при выполнении кольца по городу по Коммунистическому проспекту: Автовокзал – Ленина – проспект Ильича – Коммунистический проспект – Автовокзал.

