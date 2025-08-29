В Челябинской области будут судить завкафедрой вуза за взятки от студентов на миллион рублей

Завкафедрой института ЮУрГУ предстанет перед судом за вятки.

Как сообщили РИА «Новый День в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в Аше завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего заведующего кафедрой «Современные образовательные технологии» Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета.

Преподаватель обвиняется в получении взяток и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2022-2023 годах сотрудник вуза получил от 20 студентов более 1 миллиона рублей за выставление положительных оценок в период сессий без фактической сдачи экзаменов и зачетов.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

У южноуральца арестован автомобиль марки «Рено Сандеро» стоимостью 1 миллион рублей.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

