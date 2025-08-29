Россияне не доверяют темным яйцам

Жители России предпочитают покупать яйца с белой скорлупой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День , больше трети покупателей в России (35%) предпочитают яйца с белой скорлупой. Таковы результаты исследования РОМИР и компании «Де Хёс».

Коричневые яйца выбрали лишь 25% участников опроса. При этом даже среди них больше сторонников светлых тонов: 13% выбрали светло-коричневую скорлупу, и только 12% – темно-коричневую.

Следует отметить, что яйца белого цвета более популярны у женщин (38%) и россиян старше 60 (38%).

Молодежь (18%) чаще предпочитает светло-коричневый оттенок, а мужчины (14%) – темно-коричневый.

Интересно, что жители двух российских столиц весьма отличаются в своих предпочтениях. И если среди москвичей больше популярны яйца с белой скорлупой (их выберут 39% покупателей против 10% поклонников светло-коричневой и 9% – темно-коричневой). То питерцы более благосклонны к темно-коричневым яйцам (20%), которые они предпочитают как белым, так и светло-коричневым (по 19% на каждый оттенок).

Большинство других регионов, отмечают авторы телеграм-канала FMCG Report, разделяют любовь москвичей к яяйцам с белой скорлупой. В Сибири их выбирает больше половины покупателей (51%). В Поволжье эта доля не столь велика (37%), но также превалирует над другими.

А вот на Дальнем Востоке одинаково высоко востребованы как темные, так и светло-коричневые яйца (по 24%).

Челябинск, Виктор Елисеев

