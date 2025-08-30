30 – 31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

30.08.2025, суббота

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2А, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

09:45 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (школа креативных индустрий «Легко», ул. Академика Королева, 33)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению подставки для школьных принадлежностей (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

11:30 Челябинск – Проект «Лаборатории креативных профессий 3.0: ландшафтный дизайнер»: занятие «Технология устройства композиций из декоративных древесных культур» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Фестиваль песочных скульптур и лэнд-арт объектов (Горсад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – День открытых дверей в ДК «Станкомаш» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 – 19:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – 1Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:30 Челябинск – Мульт-зарядка в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

13:00 Челябинск – Открытие фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

13:00 Челябинск – Турнир «Феодалы» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

13:30 Челябинск – Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» (Кировка)

13:30 Челябинск – Мастер-классы по объемной анимации и по песочной анимации «Скарабей» в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

14:00 Челябинск – Заседание клуба генеалогов-любителей «180 лет со дня рождения Владимира Николаевича Витевского» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Открытый подкаст «Рыжий Фест: пролог» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Показ мультфильмов в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

14:00 Челябинск – Соревнования по скейтбордингу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Лекция «Основы и философия любительского СМИ» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Встреча клуба «Креативщики» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Traktor WINLINE Fest (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

16:30 Челябинск – Ночь авторского кино в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

31.08.2025, воскресенье

08:30 Челябинск – Благотворительная пробежка в поддержку приюта бездомных животных «Лампочка» (лыжная база, ул. Лесопарковая, 2а)

11:00 Челябинск – Фестиваль лошади (конно-спортивный клуб «Гармония», ул. Худякова, 22-24)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Большой мультпарад ростовых кукол в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Большая городская линейка (набережная реки Миасс, Арт-сквер)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 – Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Пушкинский зал, ул. Коммуны, 69)

12:00 – 19:00 – День игр и творчества в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:15 Челябинск – Мульт-зарядка в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:30 Челябинск – Праздничный концерт при участии Детских школ искусств Челябинска в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

14:30 Челябинск – Мульт-дискотека в рамках фестиваля анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

15:00 Челябинск – Акция «Экология – дело каждого»» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

15:00 Челябинск – Театрализованный концерт «Здравствуй, школа!» (Городской сад им. А. С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

