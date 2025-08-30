По факту аварии в котельной в Катав-Ивановске возбудили уголовное дело

В СКР подозревают, что авария на котельной в Катав-Ивановске произошла из-за халатности сотрудников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, коммунальное ЧП произошло 4 марта текущего года в котельной «Центральная», расположенной на территории Катав-Ивановска.

«Установлено, что после проведения капитального ремонта оборудования специализированной организацией, сотрудники муниципального унитарного предприятия осуществили запуск котла без проведения необходимых пуско-наладочных работ», – рассказали в силовом ведомстве.

В результате перегрева оборудования котел вышел из строя. Ущерб бюджету города превысил 25,6 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей причинение крупного ущерба.

В настоящее время следователем СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

