Четыре человека пострадали в аварии на скользкой дороге в Челябинске

В Челябинске на мосту столкнулись две иномарки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла вчера, 29 августа, в 19:20 около дома №8 по улице Братьев Кашириных.

По предварительным данным, на мосту на мокрой после дождя дороге столкнулись два автомобиля «Киа Рио».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио», женщины 28 и 21 года, а также управлявший второй машиной 29-летний мужчина и его девятилетняя дочь.

ГАИ устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube