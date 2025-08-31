Полиция усилит патрулирование на Южном Урале 1 сентября. Водителей просят не парковаться у школ

Госавтоинспекция Челябинской области будет нести службу в усиленном режиме в День знаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на Южном Урале 1 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные «Дню знаний».

В целях обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка вблизи школ будут нести дежурство наряды полиции, а инспекторы ДПС проведут тщательные проверки транспортных средств на предмет нарушений правил дорожного движения.

«Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей воздержаться от парковки автомобилей в непосредственной близости от образовательных учреждений, заранее продумывать маршруты движения и с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям. Это необходимо для создания безопасных условий для участников торжественных линеек», – подчеркнули в ведомстве.

