Челябинск занял последнее место среди мегаполисов по удовлетворенности жизнью

Челябинцы оказались самыми недовольными жизнью жителями России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , степень удовлетворенности россиян своей жизнью можно охарактеризовать как «умеренный позитив», причем трудоустроенные чаще довольны собой, чем безработные. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие более 10 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны. Им предложили ответить на вопрос, насколько они удовлетворены своей жизнью в целом, принимая во внимание все ее стороны.

Средний уровень удовлетворенности жизнью среди экономически активного населения страны составляет 6,18 балла из 10 возможных.

При этом мужчины менее удовлетворены своей жизнью (5,87 балла против 6,44 среди женщин). А наиболее довольными оказались зумеры (6,53 балла у молодежи до 24 лет).

Респонденты с высшим образованием более критично оценивают свою жизнь, нежели владельцы дипломов о среднем профессиональном образовании: 5,98 и 6,24 балла соответственно. Трудоустроенные россияне чаще довольны текущей действительностью, чем безработные (6,46 и 5,76 балла).

Уровень удовлетворенности всеми аспектами жизни россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц – 6,05 балла из 10. Респонденты с доходом 50-100 тысяч менее довольны собой (5,84 балла). Опрошенные с доходом от 100 тысяч рублей демонстрируют уровень удовлетворенности в 6,37 балла.

А те, кто состоит в браке, значительно более довольны тем, как складывается жизнь (6,38), чем одинокие респонденты (5,19). Аналогичная, хотя и менее выраженная, тенденция наблюдается среди респондентов с детьми (6,14) и без них (5,33).

Наивысшие показатели удовлетворенности жизнью зафиксированы в Поволжье и южных городах: Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), и это несмотря на то, что средние зарплаты здесь на треть ниже, чем в столице. В то же время в Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), предлагающих наиболее высокий средний заработок, уровень удовлетворенности жизни оказался одним из самых низких, практически наравне с Волгоградом (5,71), Омском (5,59) и занявшим последнее место среди мегаполисов Челябинском (5,58).

Челябинск, Виктор Елисеев

