На реке Миасс в центре Челябинска вновь обнаружили гигантское нефтяное пятно

Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту обнаружения следов нефтепродуктов в реке Миасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура организовала выездную проверку информации об обнаружении следов нефтепродуктов в реке Миасс.

Ранее жители областного центра сообщили о гигантском нефтяном пятне в районе Ленинградского моста. В настоящее время на месте установлены боновые ограждения.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, около двух недель назад челябинцы уже сообщали о загрязнении реки нефтепродуктами. Нефтяное пятно обнаружили на реке Миасс вечером 13 августа, также в районе Ленинградского моста.

Тогда площадь загрязнения составила порядка 12 тысяч квадратных метров. По этому факту начали проверку Росприроднадзор и Челябинская природоохранная прокуратура.

Причиной загрязнения в надзорном ведомстве назвали ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации. Руководителю обслуживающего сети МКУ «ЭВИС» было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

