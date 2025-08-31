На Южный Урал обрушатся ливни

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, до конца суток 31 августа и ночью 1 сентября в северной и западной половине региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни.
Южноуральцев призывают соблюдать меры личной безопасности.
В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».
Челябинск, Виктор Елисеев
