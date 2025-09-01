Челябинск встречает День знаний

01.09.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Открытие инновационного лицея «Созвездие» в микрорайоне №34 с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (МАОУ «Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», ул. Академика Сахарова, 17)

10:00 Челябинск – Познавательный час «Традиции празднования Дня знаний в разных странах» (Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского, ул. Коммуны, 129) (по записи)

10:00 Челябинск – Открытие предметно-иллюстрированной выставки «Наша страна – наши цвета» (Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр., 58)

11:00 Челябинск – Игровая программа «Первоклассная вечеринка» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

13:00 Челябинск – День знаний вместе с «Гастропарком» (КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51а, набережная; ТРЦ «Фокус», ул. Молдавская, 16, этаж 3)

14:00 Челябинск – Начало XX Фестиваля книги и чтения «Челябинск читающий» (Кировка)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча первоклассников в Детской школе искусств №5 (Детская школа искусств №5, ул. Дегтярева, 72а)

