Нефтепродукты продолжают загрязнять реку Миасс в Челябинске

Челябинск, Сентябрь 01 (Новый День, Виктор Елисеев) – В южноуральском минэкологии прокомментировали очередное гигантское пятно нефти на реке Миасс в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, обильные осадки вызвали подъем уровня воды в ливневой канализации. Излив остатков нефтепродуктов из реки Игуменка оперативно локализован.

Напомним, вчера, 31 августа, челябинцы, живущие неподалеку от Ленинградского моста, заметили масляную пленку на поверхности реки Миасс. На место выехали сотрудники МЧС России по Челябинской области, Росприроднадзора, областной поисково-спасательной службы, представители региональных министерств экологии и общественной безопасности.

«Было установлено, что из-за обильных осадков уровень воды в ливневой канализации значительно повысился и привел к повторному попаданию нефтепродуктов из реки Игуменка. Как сообщалось ранее, именно через этот водоем произошло загрязнение реки Миасс. В настоящий момент по данному факту заведено уголовное дело», – рассказали представители министерства

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтепродуктов, сотрудники областной поисково-спасательной службы установили сразу два заградительных бона и начали применение сорбента – специального вещества, которое впитывает в себя нефтепродукты, а затем постепенно разлагается естественным способом, не причиняя вреда окружающей среде.

По состоянию на сегодняшнее утро, 1 сентября, выход нефтепродуктов из реки Игуменка частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом. На месте круглосуточно дежурят спасатели. Ситуация находится на постоянном контроле министерства экологии Челябинской области при тесном взаимодействии со всеми специализированными службами и ведомствами.

