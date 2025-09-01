В России подорожало сырье для колбас

В России существенно подорожало сырье для колбасной продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 18-24 августа свиной окорок стоил 325 рублей за килограмм, что на 31% больше, чем год назад. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные NTech.

Кроме того, свинина на кости в полутушах также подорожала – на 17%, до 237 рублей за килограмм (данные Национального союза мясопереработчиков).

В целом за счет стагнации производства стоимость свинины с начала года выросла на 8,1% (данные Минсельхоза России).

Окорок является основным сырьем для производства деликатесов и колбас сервелатной группы, а доля свинины на кости выше в изделиях массовых категорий.

Как отмечают авторы канала, на фоне подорожания свинины производители пересматривают рецептуру, вводя в нее (или увеличивая долю) мясо механической обвалки и курятину.

Впрочем, ряд компаний не готовы менять рецепты, предпочитая рассмотреть вопрос о повышении цены. По оценкам экспертов, сильнее всего могут подорожать вареные и варено-копченые колбасы, в чьей себестоимости высока доля свинины.

При этом на российском рынке уже значительно просел спрос на колбасные изделия. Так, по данным «Нильсен», на смену прошлогоднему росту (+7% в натуральном выражении и +19% – в денежном) в январе-июле 2025 года продажи выросли лишь на 1% в штуках и 9% в рублях.

