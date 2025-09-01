Почти половина родителей школьников выступают за возврат к 8- и 10-летке в школах

Россияне старше 45 активно поддерживают идею возврата к 8- и 10-летке в школах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 40% россиян считают, что школы вполне могут вернуться к прежней модели, когда для получения общего образования достаточно учиться восемь лет, а для получения среднего – 10, вместо 9- и 11-летки, действующей в настоящее время. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

42% респондентов выступили против изменений, а 18% затруднились с ответом.

Зато среди родителей школьников идея получила большую поддержку: 46% – за, 34% – против и 20% затруднились ответить.

Предложение поддерживают 40% мужчин и 39% женщин, против высказались 45 и 40% соответственно. А вот среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен. Большинство отцов (51%) поддерживают идею сокращения срока обучения, в то время как среди матерей уровень поддержки значительно ниже – 40%. Против инициативы высказались 31% отцов и 38% матерей.

«Наблюдается ярко выраженный поколенческий раскол. Среди молодежи до 35 лет идею поддерживают лишь 34%, среди 35-45-летних – 32%, а большинство респондентов в возрасте от 45 лет (57%) выступают за возврат к 8- и 10-летнему образованию. Аналогичная тенденция наблюдается и среди родителей учеников: из числа тех, кто младше 45 лет, идею поддерживают 38%, а среди родителей старше 45 лет –59%», – отмечают организаторы исследования.

Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей выступают за сокращение срока обучения в школах активнее тех, кто зарабатывает меньше (44%). Респонденты с высшим образованием поддерживают идею чаще, чем респонденты со средним профессиональным (43 и 39% соответственно).

