В Челябинской области за парты сядут около 40 тысяч первоклассников

Больше 400 тысяч южноуральцев пришли в школы 1 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 1 сентября, в Челябинской области открыли свои двери для учащихся более 800 школ и 66 учреждений среднего профессионального образования.

По данным министерства образования и науки Челябинской области, в школах региона в этом году был открыт набор учащихся на 440 тысяч мест. Прием заявлений будет продолжаться до конца первой недели сентября.

На данный момент подано более 430 тысяч заявлений, из них 40 тысяч – от родителей первоклассников.

В учреждения среднего профессионального образования пришли более 104 тысяч студентов.

В Челябинске за парты сядут около 150 тысяч учеников, из них почти 14 тысяч детей придут в первый класс.

