В поселке под Челябинском появилась ловушка для водителей. Шесть авто остались без колес

Шесть машин пробили колеса на дороге в поселке Старокамышинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в копейском поселке Старокамышинск на дороге образовалась яма глубиной 20 сантиметров. Это уже привело к серии ДТП.

В ловушку попали шесть автомобилей. Практически одновременно машины пробили по два правых колеса. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», водители потратили три часа, чтобы зафиксировать дефекты.

Копейчане намерены взыскать с дорожников средства, которые придется теперь потратить на ремонт.

Челябинск, Виктор Елисеев

