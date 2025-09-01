В поселке под Челябинском появилась ловушка для водителей. Шесть авто остались без колес

Шесть машин пробили колеса на дороге в поселке Старокамышинск.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в копейском поселке Старокамышинск на дороге образовалась яма глубиной 20 сантиметров. Это уже привело к серии ДТП.
В ловушку попали шесть автомобилей. Практически одновременно машины пробили по два правых колеса. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», водители потратили три часа, чтобы зафиксировать дефекты.
Копейчане намерены взыскать с дорожников средства, которые придется теперь потратить на ремонт.
Челябинск, Виктор Елисеев
