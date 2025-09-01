В Челябинске школьники залили мужчине лицо перцовкой

В Челябинске подростки напали на мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в одном из дворов Челябинска, частично попав на камеры видеодомофона.

Школьники стали доставать челябинца, выводя его на конфликт. По словам очевидцев, подростки заявили мужчине, что тот ничего не сможет им сделать, зато они, пишет «Агентство чрезвычайных новостей, в случае чего могут написать заявление в полицию.

В какой-то момент горожанину брызнули в лицо из перцового баллончика. До двери подъезда он шел уже почти вслепую.

Челябинск, Виктор Елисеев

