В Челябинске перед судом предстанет замдиректора дорожной компании, экономивший на стройматериалах

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении представителя коммерческой организации, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего заместителя директора дорожной компании, обвиняемого в даче взятки в крупном размере, а также мошенничестве.

По данным следствия, в период с июля 2022 по август 2023 года заместитель директора ООО ПКФ «Глобус» передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» бытовую технику и деньги на общую сумму более 620 тысяч рублей за общее покровительство и беспрепятственную приемку выполненных работ по капитальному ремонту автодороги Кунашак – Усть-Багаряк.

Кроме того, выполняя в апреле-октябре прошлого года работы по ремонту покрытия автомобильной дороги Чебаркуль – Мисяш – М-5 «Урал», он уменьшил объем использованных дорожно-строительных материалов, а проверяющим предоставил ложные сведения.

В результате замдиректора похитил из бюджета Челябинской области более 16,4 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

