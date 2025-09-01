На Урале задержали курьера, забравшего у пенсионерки из Магнитогорска 5 миллионов рублей

Магнитогорские полицейские нашли курьера, забравшего около пяти миллионов рублей у пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники уголовного розыска полиции Магнитогорска вышли на 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в мошенничестве. В дальнейшем мужчина был задержан полицейскими Екатеринбурга за совершенное ранее аналогичное преступление.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску обратилась 77-летняя местная жительница, которая сообщила, что попалась на уловку мошенников.

Женщина рассказала полицейским, что днем ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и под предлогом замены автоматической телефонной станции попросил продиктовать паспортные данные. После получения информации от пенсионерки разговор прекратился.

Затем пожилой женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, сообщив, что все ее данные находятся в руках мошенников, на нее оформили кредит и пытаются перевести деньги на счет незаконной организации.

Злоумышленник предупредил, что если не вмешаться, женщина может стать соучастницей преступления и подвергнуться уголовной ответственности. Мнимый силовик уточнил, есть ли у пенсионерки средства для погашения кредита. Услышав, что у нее есть около пяти миллионов рублей, он убедил женщину, что их необходимо задекларировать.

Следуя указаниям мошенников, пенсионерка упаковала все сбережения в черный пакет и передала неизвестному, который также представился сотрудником правоохранительных органов. Ей сообщили, что через пару часов деньги задекларируют и привезут обратно. Однако средства так и не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

