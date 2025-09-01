Власти Челябинской области заявили о планах по модернизации 200 километров дорог на юге региона

Власти приняли решение о реализации масштабной программы модернизации дорог южного направления Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, программа рассчитана на 4 года (с 2025 по 2028 год), за это время планируется модернизировать около 200 километров дорог.

В рамках программы запланированы следующие мероприятия:

Брединский район: капитальный ремонт и ремонт дорог Павловский – Айдырлинский, Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстана, Бреды – Синий Шихан – граница Казахстана;

Карталинский район: строительство и реконструкция мостов через реки Нижний Тогузак и Ольховка, капитальный ремонт дороги Новокаолиновый – Кизилчилик – Песчанка;

Октябрьский район: капитальный ремонт нескольких ключевых дорог, включая Октябрьское – Чудиново – Большеникольское и Маячное – автодорога Троицк-Октябрьское;

Троицкий район: реконструкция и капитальный ремонт 4-х автомобильных дорог, включая Троицк – Ключевка;

Чесменский район: реконструкция дороги Чесма – Тарутино-Луговой.

