В южноуральской школе в первый класс пришел один ученик

Единственный первоклассник будет учиться в школе в уральском селе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , единственным первоклассником в школе стал юный житель села Малое Шумаково, расположенного в 100 километрах от Челябинска, в Увельском районе.

Родители мальчика переехали сюда, устав от городской жизни. «Там живут всего 500 человек, но есть двухэтажная школа, в которой учатся всего 18 человек. При этом ребята хорошо сдают ЕГЭ и поступают в универы», – рассказывает телеграм-канал Mash.

Директор маленькой школы приехала сюда пять лет назад. Потом подтянулись ее друзья. Среди них и родители нового ученика.

Учителя признаются: в учебном заведении давно уже маленькие классы – по 2-3 человека. Да и те не все: в этом учебном году в школе не будет шестого, седьмого, десятого и одиннадцатого классов. Зато обучение индивидуальное.

А сам новоиспеченный первоклассник признается, что очень хотел пойти в школу, потому что чувствует себя там взрослым.

Челябинск, Виктор Елисеев

