2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

02.09.2025, вторник

09:00 Челябинск – «Атомный диктант» от Госкорпорации «Росатом», который проводит международный просветительский проект Союз «Атомные города» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

10:00 Челябинск – Проект «Классные дни в Публичке»: презентация образовательных и творческих программ Фиджитал-центра: электронные ресурсы, мастер-классы, клубы по интересам, AR-выставки, арт-мастерские, иммерсивные технологии (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

11:00, 16:00 Челябинск – Встречи маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2-5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча с историком, художником, сооснователем творческой группировки Hero4Hero Романом Иванищевым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Открытые консультации «Президентская библиотека» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Концерт «Из сокровищницы русской музыкальной культуры» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Обсуждение повести Андрея Геласимова «Жажда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная III Международному фестивалю документального кино «RT. Док: Время наших героев», который пройдет с 4 по 6 сентября (Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Храним память героев» для горожан (встреча у памятника «Танкистам-добровольцам» на Бульваре Славы) (по записи)

