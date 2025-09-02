Крупный квартал на северо-западе Челябинска остался без водоснабжения

В Курчатовском районе Челябинска десятки домов остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла вечером понедельника, 1 сентября.

В связи с этим около 20:30 было приостановлено водоснабжение квартала, ограниченного Комсомольским проспектом, улицами Ворошилова, Молодогвардейцев, Молдавской, Солнечной и Захаренко.

В 23:22 подачу воды восстановили, о чем в телеграм-канале МУП ПОВВ сообщили сегодня, 2 сентября, в 6:03.

Однако утром водоснабжение в квартале вновь приостановили «для продолжения восстановительных работ на водоводе диаметром 300 миллиметров».

Челябинск

