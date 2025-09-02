«Запасайтесь наличными»: в национальном парке «Зигальга» заявили о проблемах с мобильным интернетом

Туристам, собирающимся в нацпарк «Зигальга», посоветовали запастись наличными.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», мобильного интернет нет в поселке Кордонный, где расположен визит-центр заповедника.
«И, судя по всему, это может затянуться надолго, – отмечают сотрудники парка. – Потому, планируя поездку в национальный парк, запасайтесь наличными».
Наличка может пригодиться для оплаты разрешения на посещение, покупки сувениров и других случаев.
