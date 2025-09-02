Южноуральцы смогут использовать МАХ, не тратя интернет-трафик

«МегаФон» запускает безлимит на MAX.

Использование мессенджера MAX стало бесплатным для абонентов «МегаФона». Теперь клиенты оператора могут переписываться и звонить через приложение, не беспокоясь о расходе мобильного интернета.

Российский мессенджер MAX теперь входит в состав опции «Безлимит на мессенджеры», а также доступен в ряде других МегаСил, которые позволяют бесплатно пользоваться сервисами для обмена сообщениями. Если у абонента уже активированы подобные предложения, использование MAX не будет расходовать основной интернет-трафик и станет бесплатным по умолчанию.

Новым пользователям, а также тем, кто ранее не подключал МегаСилы, необходимо самостоятельно активировать эту возможность. Это можно сделать как в любом салоне связи «МегаФона», так и дистанционно – через личный кабинет или по звонку в колл-центр. Всем новым абонентам предоставляется от трех до девяти МегаСил без дополнительной платы, в зависимости от выбранного тарифа. С подключенной услугой МегаСемья (объединение номеров близких в одном тарифе) «Безлимит на мессенджеры» доступен всем ее участникам.

Благодаря новой опции все тарифы «МегаФона» становятся не только более выгодными, но и функциональными, открывая дополнительные возможности для клиентов оператора без увеличения расходов. Теперь абоненты могут пользоваться новым сервисом, не беспокоясь о перерасходе средств.

MAX – национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. На 19 августа в нем зарегистрировалось 18 миллионов пользователей. На мобильную операционную систему Android приходится 73% зарегистрированных пользователей, на iOS – 26% и 1% – на версии для ПК.

Челябинск, Виктор Елисеев

