Южноуралец, насмерть сбивший четырехлетнего ребенка и покалечивший его мать, предстанет перед судом

Пенсионер из Челябинской области, на полной скорости сбивший мать с ребенком, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 66-летнего жителя Аши. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 30 июня текущего года. Около 11 часов управляемый пенсионером автомобиль Chevrolet Niva, не снижая скорости, вылетел на нерегулируемый пешеходный переход и сбил 24-летнюю женщину и ее 4-летнего сына.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщине причинен тяжкий вред здоровью, ребенок в тот же день скончался в больнице.

Водитель с места происшествия скрылся, вину не признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ашинский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

