Дрифт под дождем на перекрестке обернулся для 18-летнего челябинца уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, видеозапись опасных маневров полицейские обнаружили в ходе мониторинга сети Интернет.

На ролике запечатлено, как автомобиль «ВАЗ-2107» во время дождя резко разворачивается и дрифтует на пересечении улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе Челябинска. При этом в момент выкрутасов лихача через перекресток проезжает достаточно плотный поток машин.

Дрифтера задержали. В отношении 18-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по признакам действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Госавтоинспекция Челябинска напоминает водителям об ответственности за нарушения ПДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

