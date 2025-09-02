Дрифт под дождем на перекрестке обернулся для 18-летнего челябинца уголовным делом

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, видеозапись опасных маневров полицейские обнаружили в ходе мониторинга сети Интернет.
На ролике запечатлено, как автомобиль «ВАЗ-2107» во время дождя резко разворачивается и дрифтует на пересечении улиц Румянцева и 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе Челябинска. При этом в момент выкрутасов лихача через перекресток проезжает достаточно плотный поток машин.
Дрифтера задержали. В отношении 18-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по признакам действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
Госавтоинспекция Челябинска напоминает водителям об ответственности за нарушения ПДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
