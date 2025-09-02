Челябинца задержали за жестокое убийство двух человек, совершенное 22 года назад

В Челябинской области раскрыли убийство мужчины и женщины, совершенное более 22 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего южноуральца, обвиняемого в убийстве двух человек во время застолья. Об этом сообщили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, а также региональных ГУ МВД и прокуратуры.

Само преступление произошло в середине июня 2003 года в Калининском районе Челябинска. В квартире одного из домов южноуралец поссорился во время застолья со знакомыми – 28-летним мужчиной и 25-летней женщиной.

В ходе конфликта он ударил оппонента ножом. Мужчина скончался на месте. Понимая, что женщина может все рассказать правоохранителям, он несколько раз ударил ее ножом в шею.

Расправившись со знакомыми, он пригрозил своему брату и еще одному приятелю, что расскажет, будто они также участвовали в убийстве, заставил их помочь вывезти тела на автомобиле и сбросил трупы в водоем.

Позднее южноуралец вернулся на то же место, сжег тела, а останки закопал.

Установить преступника по горячим следам в то время не удалось. Больше 10 лет челябинец скрывался за границей.

Но недавно брат южноуральца признался: раньше он говорил, что пара ушла после застолья, боясь родственника, на самом деле мужчину и женщину убили.

Теперь уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

