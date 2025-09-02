Под Челябинском построят передовую школу для талантливой молодежи

Министр просвещения России Сергей Кравцов ознакомился с проектом строительства передовой школы для талантливой молодежи в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в регионе стартовал масштабный проект по созданию передовой школы для одаренных детей – одного из 12 аналогичных образовательных центров, реализуемых в России по поручению президента Владимира Путина.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки проверил ход подготовки к строительству, обсудил с руководством региона ключевые этапы и задачи проекта.

Концепция передовой школы предусматривает возведение учебного корпуса и кампуса для школьников на 800 мест, а также 150 студий для педагогов.

В здании новой школы разместятся учебные кабинеты с лаборантскими по физике, химии и биологии, мастерские по направлениям «робототехника» и «моделирование», кабинеты черчения и ИЗО, классы географии, музыки, а также телестудия. Кроме того, в школе будут спортивные залы, бассейн, залы ритмики и борьбы, тренажерный зал, места для занятия йогой и боевыми искусствами, стрелковые тиры.

Начало строительства запланировано в 2027 году. Для новой школы выбран перспективный земельный участок в пригороде Челябинска, вблизи Шершневского водохранилища.

Напомним, в апреле прошлого года Владимир Путин поручил создать до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций, обладающих соответствующей инфраструктурой и кадрами, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ. Школы-флагманы должны способствовать подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики.

В феврале текущего года министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что первые три флагманские школы планируется открыть 1 сентября 2027 года в Новгородской, Рязанской и Псковской областях.

Дети будут обучаться в них с 7-го по 11-й класс. Ученикам предстоит проходить ежегодную оценку знаний, а учителям – проверку квалификации. Кроме того, создание сети школ предполагает взаимообмен между учениками и учителями разных регионов.

