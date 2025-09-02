Мэрия Челябинска проиграла суд по делу о «школьных обедах»

Суд отказал чиновникам Челябинска в иске к антимонопольщикам, уличившим мэрию в сговоре в ходе аукционов на организацию питания в школах города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, сегодня, 2 сентября, было вынесено решение по заявлению комитета по делам образования города Челябинска и акционерного общества «Уральский комбинат питания» (принадлежит муниципалитету) к региональному управлению ФАС, в котором чиновники и коммерсанты пытались оспорить решение антимонопольного органа, признавшего сговор между ними при проведении в 2021 году 18 конкурсов по организации горячего питания в 106 школах города.

Напомним, внимание антимонопольщиков привлекли совместные конкурсы на оказание услуг по организации питания стоимостью более 2 миллиардов рублей, проведенные в феврале-марте 2021 года. В УФАС отметили, что условия конкурсных документаций были сформулированы таким образом, что победителем торгов в закупках могло стать только АО «Уральский комбинат питания». Причем качество услуг фирмы, как оказалось позднее, оставляло желать лучшего. Школьники и родители не раз высказывали недовольство получаемым питанием, а в октябре 2023 года разразился скандал после того, как детям подали рыбу, кусочки которой были поражены видимыми паразитами.

Как отметили в ведомстве, группы заказчиков формировались по территориальному принципу. При этом у каждой школы определены разные характеристики оказания услуг: приемы пищи, график оказания услуг и льготные категории детей. Кроме того, школам не было никакой необходимости в заключении соглашения на три года, как прописывалось в контрактах. В итоге часть контрактов пришлось расторгнуть до окончания срока в связи с изменением количества учащихся и лимитов бюджетных средств.

Но и это еще не все. Так, совместные конкурсы школ привели к завышению начальной цены контрактов, и, соответственно, увеличению размера обеспечения заявок. Начальная цена определялась не на основании предложений компаний о цене услуг, а по данным комитета по делам образования. Наконец, школы не принимали решения о совместных конкурсах и заключении трехлетних контрактов – такие указания им дали в комитете по делам образования Челябинска.

По итогам рассмотрения дела в марте 2024 года комиссия УФАС признала, что комитет по делам образования города Челябинска и АО «Уральский комбинат питания» заключили антиконкурентное соглашение.

С этим не согласились в комитете по делам образования, и в апреле подали иск в арбитраж с требованием отменить решение. Чиновники настаивали, что в совместных закупках принимали участие не все учреждения, обязанные организовать питание в школах, а комитет не направлял школам коммерческие предложения. При этом ответственность за работу контрактных управляющих в школах несут руководители общеобразовательных учреждений, заявляли представители мэрии. Что же касается письма, направлявшегося комитетом в школы, то оно, подчеркивали в ведомстве, «носило рекомендательный характер». Ведь обязательными для исполнения являются только приказы и распоряжения.

К чиновникам присоединился и комбинат, заявив, что предприятие также считает решение Челябинского УФАС незаконным и направив в суд иск с требованием его отмены. После чего суд объединил оба иска.

Сегодня, 2 сентября, суд огласил резолютивную часть решения – в удовлетворении требований, заявленных мэрией и «Уральским комбинатом питания», отказать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube