3 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

03.09.2025, среда

11:00 Челябинск – Лекция «Терроризм угроза личности, обществу, государству» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

12:00 Челябинск – Встреча «Отцы и дети – от Тургенева до …» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Концертная программа «Огни родного города» творческой инклюзивной студии «ТВИСТ» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Обучающая игра «Путь к Победе» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская. Мастер-класс «С Днем знаний» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

16:00 Челябинск – Познавательно-патриотическая программа «Лица героев» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3, центральный зал)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинцы в Маньчжурской операции 1945 года» к 80-летию со дня Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал электронных ресурсов)

18:00 Челябинск – Встреча с блогером, ведущим канала «Математика и фокусы», учителем математики Челябинского областного лицея-интерната для одаренных детей Петром Земсковым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

19:00 Челябинск – Показ научного кино (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

