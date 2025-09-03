Крупный пожар вспыхнул на частном предприятии в Златоусте

В здании частной компании в Златоусте огонь охватил почти 500 квадратных метров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, горело административное здание одного из частных предприятий Златоуста.

Пожар ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Пострадавших нет.

На тушении работали 22 человека и 5 единиц техники.

Причину пожара устанавливают специалисты отделения дознания.

Челябинск, Виктор Елисеев

