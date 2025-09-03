В Челябинске ликвидируют пешеходный переход на Черкасской

На улице Черкасской в Челябинске уберут пешеходный переход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся на время проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Миасс по автомобильной дороге улицы Черкасской (восточный).

«С 3 сентября будет ликвидирован южный пешеходный переход на остановке общественного транспорта «ТК Северный», – уточнили представители городских властей.

После ликвидации пешеходного перехода будут проведены работы по перенастройке светофора на перекрестке улицы Черкасской и выезда с ТЦ «КС».

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

