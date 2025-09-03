В Челябинске мигрант напал на прохожего, сделавшего ему замечание

СКР возбудил уголовное дело по факту нападения иностранца на челябинца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, о неадекватном поведении приезжего челябинцы сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, мужчина сделал замечание бригаде, делавшей ремонт многоквартирного дома, так как в районе проведения работ не было никакого ограждения, а газон был испорчен. В ответ иностранец напал на челябинца.

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube