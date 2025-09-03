В центре Челябинска до конца недели закрыли движение автотранспорта

Движение по улице Коммуны в Челябинске частично закрыто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением работ на инженерных сетях.

«До 8 сентября закрыто движение транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Красной до улицы Васенко», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную остановку при планировании маршрута.

