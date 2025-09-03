Гулливеру в Челябинске подписали приговор

В центральном парке Челябинска снесут полюбившуюся горожанам скульптуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , детская площадка ЦПКиО имени Юрия Гагарина останется после реконструкции без привычной скульптуры Гулливера. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в паблике учреждения.

«В ходе обследования выяснилось, что существующая скульптура «Гулливер» находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Объект необходимо демонтировать», – поставили челябинцев перед фактом.

Руководство парка объявило о начале общественного обсуждения по выбору скульптуры, которая украсит обновленную площадку. «Делитесь своими вариантами в комментариях к этому посту до 10 сентября. Самые интересные из них будут вынесены на голосование на Платформе обратной связи», – говорится в сообщении.

Однако значительная часть горожан против сноса полюбившейся многим скульптуры. «Отреставрировать и вернуть Гулливера, – настаивают челябинцы. – Что-то же должно сохраниться из детства. А космическая тематика у нас есть в парке имени Терешковой».

«Что-то не очень верится в невозможность реставрации. Тем более с современными возможностями. И не такие памятники восстанавливали», – отмечают горожане в обсуждении.

Напомним, о масштабной реконструкции ЦПКиО власти Челябинска заявили в мае 2024 года. Здесь планировали оборудовать сухой и паровой фонтаны, автодром, арт-сквер, игровые зоны для самых маленьких и для детей старше шести лет, музыкальную и «тихую» зоны. Стержневой темой обновленного общественного пространства объявили космос.

Начать планировали с площадки «Гулливер». Обновленную зону аттракционов обещали открыть в сентябре 2024 года, а фигуру Гулливера, возвышающуюся над ней, подумывали нарядить в костюм космонавта.

Однако из-за продолжительных дождей демонтаж площадки начали лишь в середине июля. Ближе к дню города тогда еще мэр Наталья Котова сообщила: открыть новую зону аттракционов в сентябре 2024 года не получится. Власти и подрядчик предлагали ориентироваться в качестве срока окончания этого этапа реконструкции на начало 2025 года.

Но дожди не прекратились, а в октябре в Челябинске и вовсе выпал снег, и даже на несколько дней установился временный снежный покров.

В итоге в ноябре в мэрии решили сдвинуть сроки на август 2025 года. Тогда торжественно открыть обновленную площадку можно было в преддверии 289-летия Челябинска. Впрочем, в проекте контракта на выполнение работ по устройству покрытий сроком окончания работ обозначено 31 декабря текущего года. И объявленное сегодня обсуждение «новой скульптуры для обновленной площадки», которое продлится до 10 сентября, а потом продолжится еще и голосованием, подтверждает: открыть детскую площадку к Дню города не получится – основные праздничные мероприятия пройдут 13 сентября.

ЦПКиО, позднее получивший имя первого космонавта, открылся 18 мая 1934 года. В последний раз парк реконструировался в начале 2000-х годов. Тогда-то и появилась детская площадка «Гулливер». Предназначалась она для самых маленьких, и чтобы через нее не ездили велосипедисты, а по ночам не собиралась любители всевозможных развлечений, через некоторое время территорию «Гулливера» обнесли забором.

О необходимости новой реконструкции парка заговорили несколько лет назад и даже обсудили концепции его развития по схеме соучастного проектирования.

Как и предполагалось, «соучастие» горожан оказалось мероприятием для галочки в рамках нового федерального тренда. Мэрия, конечно, заявила, что при создании концепции реконструкции парка учтут все предложения участников проектирования, но оговорилась, что реализовать их можно будет только в зависимости от наличия финансирования и технической возможности. То есть, по сути, решать – прислушиваться к челябинцам или нет – должен был инвестор. Который не спешил объявляться. Чиновники долгое время лелеяли мечту привлечь для развития парка концессионера, но так и не нашли желающих.

В итоге, власти заявили, что в России нет «ни одной успешной практики внедрения концессионных соглашений по парковому пространству», а парк будет реконструирован за счет городского и регионального бюджетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

