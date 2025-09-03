Теплоэнергетики заявили о готовности к подаче тепла в школы и детские сады Челябинска

Объекты социальной сферы Челябинска могут подключиться к теплоснабжению раньше жилого фонда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», компания готова к досрочной подаче тепла по заявкам на объекты социальной сферы города.

«С началом осени становится все больше прохладных дней и ночей, – отметили представители компания. – Традиционно, мы подаем тепло на социальные объекты города до официального старта отопительного периода. Для подключения руководителям организаций необходимо обращаться с заявлением в единую теплоснабжающую организацию».

При направлении заявки необходимо убедиться в соблюдении нескольких технических условий: на объекте должны быть готовы к приему теплоносителя внутренние инженерные коммуникации, проведены ремонты и устранены нарушения. Также должна отсутствовать задолженность за потребленную тепловую энергию, отметили энергетики.

Жилой фонд будет подключен к подаче тепла после старта отопительного периода. Решение о дате начала отопительного периода принимает глава города.

Согласно действующим нормам, отопление в жилые дома подается, когда наблюдается среднесуточная температура не больше +8 градусов в течение пяти дней подряд. И по прогнозам синоптиков, начала отопительного сезона челябинцам придется ждать, как минимум, до первой недели октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

