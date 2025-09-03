Жительница Магнитогорска, переправившая за рубеж более 27 миллионов рублей, предстанет перед судом

На Южном Урале будут судить организатора незаконных валютных операций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении организатора нелегального оборота средств платежей. Перед судом предстанет 52-летняя жительница Магнитогорска.

Как выяснили полицейские, через подконтрольные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, женщина перечисляла деньги на счета заграничных коммерческих предприятий. Операции проводились в рублях и зарубежной валюте. При этом в организацию, выполняющую функции валютного контроля, предоставлялись документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначении перевода. В общей сложности уралочка вывела за рубеж более 27 миллионов рублей.

Работа следователей над раскрытием преступной схемы и документированием всех обстоятельств велась более двух лет. Была установлена причастность бизнеследи к шести эпизодам противоправной деятельности, связанной с незаконными валютными операциями и неправомерным оборотом средств платежей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его объем составил 99 томов. Собранные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Продолжается работа над установлением других участников нелегального предприятия и закреплением доказательственной базы их преступных деяний.

Челябинск, Виктор Елисеев

