Челябинцы отсудили 80 тысяч рублей за жару в поезде

Суд обязал перевозчика компенсировать южноуральцам моральный ущерб за поездку в вагоне без кондиционера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, с иском надзорное ведомство обратилось в суд после проверки, проведенной Челябинской транспортной прокуратурой по жалобе недовольных пассажиров.

Оказалось, что в августе 2024 года уральцы возвращались с юга на поезде сообщением «Анапа – Новокузнецк». Во время поездки кондиционер в вагоне сломался. Неисправность до станции назначения устранить не смогли, и температура воздуха в вагоне достигала 30 градусов жары. При этом заявители при покупке билетов оговаривалось наличие кондиционера в вагоне.

«В связи с выявленными нарушениями транспортным прокурором в защиту нарушенных прав пассажиров в суд направлено исковое заявление о взыскании в их пользу компенсации морального вреда», – рассказали в надзорном ведомстве.

Металлургическим районным судом Челябинска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с перевозчика взыскано 80 тысяч рублей. Кроме того, за отказ удовлетворить требования в добровольном порядке суд взыскал с перевозчика штраф в 40 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

