В Магнитогорске будут судить директора фирмы, задолжавшего работникам почти 6 миллионов рублей

В Магнитогорске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в невыплате заработной платы работникам .
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в невыплате заработной платы.
По версии следствия, в первой половине прошлого года директор ООО «Бетон Авто Ресурс» (Магнитогорск) свыше двух месяцев не выплачивал 18-ти своим сотрудникам заработную плату. В итоге задолженность перед рабочими превысила 5,9 миллиона рублей.
При этом у топ-менеджера была возможность для выплаты заработной платы. Но находившиеся в распоряжении деньги он предпочитал расходовать на другие нужды организации, не являющиеся первоочередными, в том числе на личные цели.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество топ-менеджера наложен арест. В числе арестованного – два автомобиля стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей, а также имущество организации более чем на 3,6 миллиона рублей
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
Челябинск, Виктор Елисеев
