4 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

04.09.2025, четверг

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная планам по организации сети выделенных полос для общественного транспорта в городе Челябинске в 2025 году (Центр управления регионом Челябинской области, ул. Воровского, 46, 2-й этаж, конференц-зал)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастер-класс по лего-конструированию, посвященный Дню воинской славы России (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

12:00 – 15:00 Челябинск – День памяти «Переход от войны к миру» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Кинопоказ в рамках Международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Правовой всеобуч «Персональный консультант» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

16:00 Челябинск – Мастер-класс Анны Ярыгиной «Медовый гномик» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча с арт-терапевтом, психологом Натальей Кройтор(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции» для горожан (по записи, встреча возле памятника Ленину)

18:30 Челябинск – Открытие Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» с участием полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Государственный театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

