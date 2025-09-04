В Магнитогорске металлурги поделятся опытом обслуживания и ремонта оборудования в новых условиях

Вопросы ТОиР в центре внимания отраслевой встречи в Магнитке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 4 сентября, на базе Группы ММК стартовал магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов ремонтного производства металлургических предприятий страны.

Магнитогорский этап завершает программу мероприятия по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования. До этого участники межзаводской школы познакомились с организацией ТОиР на Северском трубном заводе в городе Полевском (Свердловская область).

Специалисты, участвующие в школе, представляют такие предприятия и компании как Таганрогский металлургический завод (входит в ТМК), ООО «ТМК-ТехСервис», АО «Северсталь Менеджмент», АО «Уральская сталь», ЮГМК, а также ООО «Объединенная сервисная компания», отвечающая за ремонт и техническое обслуживание оборудования Магнитогорского металлургического комбината. Участвуют и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000 года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий.

Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

В ходе межзаводской школы намечено рассмотрение опыта предприятий по совершенствованию структуры ремонтных служб и дальнейшему развитию системы ТОиР, улучшению сервисного обслуживания, применению современных материалов и технологий для повышения надежности оборудования.

Площадкой магнитогорского этапа стало ООО «ОСК», играющее ведущую роль в системе организации технического обслуживания и ремонтов оборудования ПАО «ММК» и Группы компаний комбината. Сегодня ОСК – крупнейшее специализированное многопрофильное предприятие региона. В его составе около сорока цехов и различных служб, а общее число сотрудников составляет около 12 тысяч человек. Компания осуществляет весь комплекс услуг, связанный с жизненным циклом оборудования, выполняет ремонт и техническое обслуживание механического, электрического, энергетического, гидравлического оборудования, систем автоматизации. Помимо этого, ООО «Объединенная сервисная компания» выступает одним из генеральных подрядчиков на объектах технического перевооружения ПАО «ММК» при строительстве и реконструкции агрегатов.

В ходе межзаводской школы специалисты компании познакомят гостей с особенностями организации и планирования ТОиР на ММК, применением риск-ориентированного подхода в этой сфере, работой ТОиР в условиях внешних ограничений, а также внедрении и развитии различных информационных систем в области ремонта и технического обслуживания оборудования.

В частности, в компании разработана и внедрена автоматизированная система управления ТОиР – стационарная и мобильная версия. Благодаря этому работники получили возможность вести управление процессом технического обслуживания и ремонта со специализированных мобильных устройств и с любого места получить информацию об актуальном состоянии работ. АСУ ТОиР интегрирована в Корпоративную информационную систему ММК, в которую передано сотни тысяч записей данных по единицам оборудования и их параметрам – информации по истории устраненных дефектов и отказов, зафиксированных на оборудовании. Система позволяет эффективно распределять ресурсы, планировать и управлять организацией ремонтных работ в различных цехах.

Программа межзаводской школы предусматривает посещение производственных площадок коксохимического производства ММК, и в частности, новейшей коксовой батареи №12 комбината, доменного цеха и листопрокатных цехов №4 и №11. Там гости могут познакомиться с организацией работы сервисных цехов, ответственных за ТОиР этих подразделений. Кроме того, запланирована экскурсия в музей ПАО «ММК» и посещение городского курорта «Притяжение».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube