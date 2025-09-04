Самолет из Египта в Челябинск задерживается почти на семь часов

Из-за задержки с прибытием задерживается парный авиарейс между Челябинском и Шарм-эль-Шейхом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , самолет из египетского Шарм-эль-Шейха прибудет в Челябинск на 6,5 часов позже запланированного. Информация об этом размещена на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Самолет авиакомпании «Эйр Каир Эйрлайнс» ожидался в Челябинске в 05:45. На данный момент планируемое время прибытия – 12:20. В свою очередь, вылет из Челябинска в Шарм-эль-Шейх перенесен с 06:45 на 13:20.

Остальные авиарейсы из Челябинска выполняются по расписанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

