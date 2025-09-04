В реку Миасс в Челябинске продолжают попадать нефтепродукты

По реке Миасс продолжают расползаться нефтяные пятна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на реке Миасс в Челябинске установлен дополнительный ряд бонов и увеличено количество сорбента для предотвращения загрязнения из реки Игуменка.

«Меры связаны с тем, что продолжившиеся дожди привели к дальнейшему подъему уровня воды в ливневой канализации и проникновению части нефтепродуктов из реки Игуменка за пределы установленных ранее бонов, что вызвало образование масляного пятна на реке Миасс в районе Ленинградского моста и моста по улице Братьев Кашириных», – объяснили чиновники.

Ранее сообщалось, что именно через реку Игуменка произошло загрязнение реки Миасс в середине августа текущего года. В настоящий момент по данному факту заведено уголовное дело.

Вчера, 3 сентября, было принято решение об увеличении количества сорбента, применяемого на месте выхода ливневых вод из реки Игуменка в реку Миасс. Сотрудниками городской поисково-спасательной службы установлен третий ряд боновых заграждений. Сорбентом обработано 100 квадратных метров акватории реки Миасс, где наблюдались масляные пятна. Сегодня ночью выхода масляной пленки из-под третьего ряда бонов не фиксировалось. Накопленная эмульсия в боновом пространстве также была обработана сорбентами.

По состоянию на сегодняшнее утро, 4 сентября, в ходе выездного обследования участков реки Миасс специалистами министерства экологии Челябинской области фиксируется дальнейшее вымывание остатков нефтепродуктов с растительности и попадание их в водоем. На месте, где установлены боны, распространение загрязнения за третий ряд бонов не происходит.

Ситуация находится на постоянном контроле ведомства при тесном взаимодействии с МЧС России по Челябинской области, областной поисково-спасательной службой, региональным министерством общественной безопасности. На месте круглосуточно дежурят спасатели Челябинской городской поисково-спасательной службы.

Челябинск, Виктор Елисеев

