12,4 километра новых выделенных полос оборудуют в Челябинске до конца года

За соблюдением порядка на выделеных линиях в Челябинске будут следить 26 камер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , реализация мероприятий транспортной реформы в Челябинске приведет к замене маленьких маршрутных такси автобусами большой вместимости. Что не может не привести к увеличению интервала между рейсами. Об этом заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Так, если интервал между рейсами маршруток, в среднем, достигает 4 минут, то для автобусов стоит задача выйти на интервал в 8 минут. И помочь в этом призваны выделенные линии, избавляющие общественный транспорт от необходимости простаивать в пробках в часы пик.

За несколько лет, прошедшие с начала реформы, протяженность выделенок в Челябинске существенно увеличилась: если на момент начала преобразований (2020-2021 годы) общая протяженность выделенных линий в Челябинске составляла 1,2 километра, и это была совокупность коротких участков, то в настоящее время в городе 35,5 километра выделенок. Специальные полосы для движения общественного транспорта оборудованы на Комсомольском проспекте, улицах Труда, Северо-Крымской, Энгельса, Молодогвардейцев, Чичерина, Комарова, Воровского и части проспекта Ленина.

В текущем году выделенные линии должны появиться на улицах Бейвеля, Чичерина, Кирова, 1-ой Эльтонской, Доватора и Воровского. Это еще 12,4 километра

Так, на Чичерина выделенку оборудуют на участке от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных. На улице Братьев Кашириных выделенная полоса по итогам 2025-2026 годов протянется от Чичерина до Северо-Крымской.

Новые выделенки должны обеспечить стабильную работу примерно 60 маршрутов.

Следить за порядком на выделенных полосах будут камеры видеонаблюдения. В настоящее время в городе действует 18 видеокомплексов. Еще 8 уже установлены, но проходят наладку. К концу года на спецучастках будут работать 26 видеокамер.

Впрочем, до лидера по протяженности выделенных полос среди городов-миллионников (исключая Москву и Санкт-Петербург) – Казани – Челябинску еще далеко: в столице Татарстана она уже достигла 180 километров. Но выйти к 2030 году на показатель в 100 километров городу вполне по силам, рассчитывают в региональном миндортрансе.

Челябинск, Виктор Елисеев

