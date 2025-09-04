Маршрут №17 запустят в Челябинске через неделю

Троллейбус 17 Молдавская – Железнодорожный вокзал вернётся на привычный маршрут уже 11 сентября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», 13 новых троллейбусов будут ходить каждые 9-15 минут в часы пик.

«Возвращение троллейбуса 17 – важный шаг для повышения провозной способности транспорта, которым горожане ежедневно пользуются для поездок из спальных районов на работу и учебу», – подчеркнули в учреждении.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Кроме того, компания-концессионер готовится к открытию модернизированного депо №2 и активно обучает новых водителей. Благодаря этой работе планируется продление трассы движения троллейбуса 17 от Молдавской до Салавата Юлаева с одной стороны и от железнодорожного вокзала по путепроводу Челябинск-Главный и Гагарина до Солнечного берега с другой.

Челябинск, Виктор Елисеев

