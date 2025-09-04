В Челябинске начнут работу семь ярмарок по продаже картофеля

В Металлургическом районе Челябинска месяц будут работать ярмарки по продаже картофеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , власти Челябинска определились с местами проведения специализированных ярмарок. Все они пройдут на территории Металлургического райна. Утверждающее их распоряжение администрации города опубликовано на официальном сайте мэрии.

Специализированные ярмарки по продаже картофеля будут проходить по следующим адресам:

северо-западнее многоквартирных домов №35 и №37 по улице 50-летия ВЛКСМ;

восточнее жилого дома №4 по улице Черкасской;

северо-западнее пересечения улиц Мира и Дружбы, восточнее ГСК №502;

восточнее нежилого дома №2 кор. 4 по улице Черкасской;

севернее нежилого дома №16/3 по улице Хлебозаводской;

восточнее некапитального строения №66/1 по улице Хлебозаводской;

юго-восточнее нежилого дома №10 по улице Автоматики.

По каждому из адресов согласована работа одного торгового места.

Торговлю планируется открыть 8 сентября в 8:00. Продолжаться она будет до 20 часов 10 октября.

